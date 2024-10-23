Рэпер Гуф оказался под угрозой уголовного дела

Mash: рэпер Гуф может попасть под уголовную статью за хранение наркотиков

Российскому рэп-исполнителю Алексею Долматову, известному как Гуф, грозит уголовное дело по статье о хранении наркотиков. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, сотрудники комплекса, в котором музыкант отдыхал с друзьями, употреблял запрещенные вещества и предлагал их администратору заведения. Следы от порошка остались на стенах и на столе после того, как компания покинула заведение. Кроме того, на полу были обнаружены пакетики. Они уже отправлены на экспертизу.

В случае если результаты исследований покажут, что содержимое пакетиков — наркотик, рэперу и его друзьям грозит уголовное дело по статье о хранении и употреблении запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку.