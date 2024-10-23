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15:40, 23 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о личности пострадавшего в драке с рэпером Гуфом

Shot: пострадавший в драке с рэпером Гуфом мужчина оказался полицейским
Начало событий в новости Рэпер Гуф оказался под угрозой уголовного дела

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мужчина, пострадавший в драке с рэп-исполнителем Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов) в Подмосковье, оказался полицейским. Подробности о его личности раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 27-летний Михаил — сотрудник патрульно-постовой службы. Предварительно, в момент инцидента он находился не при исполнении.

Позже Telegram-канал «112» уточнил, что пострадавший мужчина является сотрудником Росгвардии.

О задержании Гуфа после драки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке стало известно 23 октября. По одной из версий, рэпер приставал к девушке, которая затем позвонила брату и попросила его приехать.

После отдыха музыканта с друзьями сотрудники банного комплекса нашли следы порошка на стенах и столе, а также пакетики на полу. Они отправлены на экспертизу, а Долматову грозит уголовное дело по статье о хранении и употреблении запрещенных веществ.

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      Олеся Мицкевич
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