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10:30, 24 октября 2024Силовые структуры

Гуф отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения

Рэпер Гуф не прошел освидетельствование на состояние наркотического опьянения

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Гуф, грозит еще одна административная статья. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в отделе полиции музыкант отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

Долматов был задержан в подмосковной Апрелевке за драку утром 23 октября. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой рэпер хотел познакомиться. Однако защита исполнителя опровергла эту версию событий. По другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой компанией банного комплекса.

Также сообщалось, что Долматову грозит уголовное дело по статье о хранении наркотиков. Сотрудники комплекса, в котором музыкант отдыхал с друзьями, заявили, что он употреблял запрещенные вещества и предлагал их администратору заведения.

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      Екатерина Кашурникова
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