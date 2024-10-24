Гуф отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения

Рэпер Гуф не прошел освидетельствование на состояние наркотического опьянения

Рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Гуф, грозит еще одна административная статья. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в отделе полиции музыкант отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

Долматов был задержан в подмосковной Апрелевке за драку утром 23 октября. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой рэпер хотел познакомиться. Однако защита исполнителя опровергла эту версию событий. По другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой компанией банного комплекса.

Также сообщалось, что Долматову грозит уголовное дело по статье о хранении наркотиков. Сотрудники комплекса, в котором музыкант отдыхал с друзьями, заявили, что он употреблял запрещенные вещества и предлагал их администратору заведения.