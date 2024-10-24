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11:42, 24 октября 2024Силовые структуры

Рэперу Гуфу грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство

Shot: рэперу Гуфу грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство
Начало событий в новости Гуф отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российскому рэп-исполнителю Алексею Долматову, известному как Гуф, грозит арест на 15 суток. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, на музыканта составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Отмечается, что после потасовки его доставили в отдел полиции, где Долматов ударил полицейского и повредил руку, которая до этого была сломана. Сегодня рэпер снова обязан прийти в участок. Ему грозит арест.

Ранее сообщалось, что в отделе полиции музыкант отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

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      Анна Габай
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