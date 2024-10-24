Shot: рэперу Гуфу грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство

Российскому рэп-исполнителю Алексею Долматову, известному как Гуф, грозит арест на 15 суток. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, на музыканта составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Отмечается, что после потасовки его доставили в отдел полиции, где Долматов ударил полицейского и повредил руку, которая до этого была сломана. Сегодня рэпер снова обязан прийти в участок. Ему грозит арест.

Ранее сообщалось, что в отделе полиции музыкант отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения.