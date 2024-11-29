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19:33, 29 ноября 2024Экономика

Ханна показала роскошную квартиру для матери в Дубае

Певица Ханна показала роскошную квартиру с бассейном для матери в Дубае
Полина Кислицына (Редактор)
Певица Ханна

Певица Ханна. Фото: Okras / Wikipedia

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала интерьер квартиры с бассейном для матери в Дубае. Она продемонстрировала его подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ханна приобрела и обустроила матери жилье в Дубае. Певица остановила свой выбор на объекте с лаундж-зоной с грилем, а также бассейном на крыше. Интерьер квартиры выполнен в классическом стиле, многие его элементы сделаны из мрамора, натурального дерева и камня, в связи с чем в нем преобладают серые и бежевые тона. «Ради таких подарков для своих близких хочется жить», — подписала публикацию Ханна.

Ранее актриса Лариса Гузеева показала свою новую виллу на Бали за 127 тысяч долларов. Объект, расположенный в недавно построенном комплексе, оформлен в светлых тонах, основной цвет — белый.

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