Ханна показала роскошную квартиру для матери в Дубае

Певица Ханна показала роскошную квартиру с бассейном для матери в Дубае

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала интерьер квартиры с бассейном для матери в Дубае. Она продемонстрировала его подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ханна приобрела и обустроила матери жилье в Дубае. Певица остановила свой выбор на объекте с лаундж-зоной с грилем, а также бассейном на крыше. Интерьер квартиры выполнен в классическом стиле, многие его элементы сделаны из мрамора, натурального дерева и камня, в связи с чем в нем преобладают серые и бежевые тона. «Ради таких подарков для своих близких хочется жить», — подписала публикацию Ханна.

Ранее актриса Лариса Гузеева показала свою новую виллу на Бали за 127 тысяч долларов. Объект, расположенный в недавно построенном комплексе, оформлен в светлых тонах, основной цвет — белый.