Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:07, 29 ноября 2024Из жизни

Илон Маск объявил себя вампиром из глубокой древности

Илон Маск назвал себя инопланетным вампиром, путешествующим во времени
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Миллиардер Илон Маск заявил, что ему пять тысяч лет. Об этом сообщает издание The Byte.

Впервые Маск назвал себя вампиром из глубокой древности еще в 2020 году. В то время он утверждал, что ему не пять, а три тысячи лет. В посте, опубликованном в соцсети Twitter, миллиардер шутил, что столетиями выдавал себя за других людей, чтобы скрыть свою истинную сущность.

Материалы по теме:
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал. Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
Измены и тайные дети. Маск попал в скандал.Когда он успел превратиться в героя-любовника и стать отцом Техно Механикуса?
12 сентября 2023
Илон Маск помешался из-за женщины, напился в Москве и поругался с Гейтсом: самые интересные факты из его новой биографии
Илон Маск помешался из-за женщины, напился в Москве и поругался с Гейтсом:самые интересные факты из его новой биографии
16 сентября 2023
Илон Маск стал отцом в одиннадцатый раз. Кто мать ребенка и зачем миллиардеру столько детей?
Илон Маск стал отцом в одиннадцатый раз.Кто мать ребенка и зачем миллиардеру столько детей?
24 июня 2024

Недавно Маск снова взялся за старое и объявил, что он инопланетный вампир, путешествующий во времени. «Хотя мне пять тысяч лет, я, по-моему, выгляжу куда моложе», — написал миллиардер в соцсети. Он добавил, что если учесть этот факт, то многое о нем становится понятно.

Ранее сообщалось, что Илон Маск намекнул на свое инопланетное происхождение. «Я пришелец, — заявил он. — Но никто мне не верит».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о новых правилах брони от мобилизации. Что изменится?

      Депутат Рады назвал крайне неудачной поездку главы офиса Зеленского в США

      Зеленский поговорил с Макроном про «тренировочные миссии» на Украине

      В Крыму рассказали о потерянном Трампом козыре из-за Байдена

      Раскрыты последствия удара «Орешником» для Киева

      Один сорт кофе подорожал максимальными с 2014 года темпами

      На Западе заявили об изменении мира после запуска «Орешника»

      Российские военные ударили из РСЗО «Торнадо» по операторам дронов «Птах Мадьяра» ВСУ

      Генпродюсер Kion уволился спустя неделю после обысков в его доме

      Россиянам рассказали о полезных свойствах имбиря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше