Илон Маск объявил себя вампиром из глубокой древности

Миллиардер Илон Маск заявил, что ему пять тысяч лет. Об этом сообщает издание The Byte.
Впервые Маск назвал себя вампиром из глубокой древности еще в 2020 году. В то время он утверждал, что ему не пять, а три тысячи лет. В посте, опубликованном в соцсети Twitter, миллиардер шутил, что столетиями выдавал себя за других людей, чтобы скрыть свою истинную сущность.
Недавно Маск снова взялся за старое и объявил, что он инопланетный вампир, путешествующий во времени. «Хотя мне пять тысяч лет, я, по-моему, выгляжу куда моложе», — написал миллиардер в соцсети. Он добавил, что если учесть этот факт, то многое о нем становится понятно.
Ранее сообщалось, что Илон Маск намекнул на свое инопланетное происхождение. «Я пришелец, — заявил он. — Но никто мне не верит».