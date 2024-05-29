Илон Маск признался в своем инопланетном происхождении

Илон Маск заявил, что он инопланетянин, но ему никто не верит

На конференции Viva Tech в Париже миллиардер Илон Маск пожаловался, что никто не верит в его инопланетное происхождение. Об этом пишет Euronews.

«Я пришелец, — в шутку признался предприниматель, когда у него спросили, верит ли он, что инопланетяне посещают Землю. — Но никто мне не верит».

Маск не исключает, что люди — единственная форма разумной жизни во Вселенной. «Может, мы одни в этой галактике, — заявил он на конференции. — Может, только мы и есть, и наше сознание — очень хрупкая вещь».

Люди часто меня спрашивают, верю ли я в инопланетян на Земле. Я не видел никаких доказательств существования инопланетян. А если бы [видел], то выложил бы на X (бывший Twitter) Илон Маск

Ранее Илон Маск заявил, что даже в том случае, если человечество отправит зонды для изучения Вселенной, им вряд ли удастся найти разумную жизнь. По его словам, в лучшем случае они отыщут остатки давно исчезнувших цивилизаций.