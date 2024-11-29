Рост ипотечных ставок в России спрогнозировали

Риелтор Апрелев: ипотечная ставка может достичь от 24 до 33 %

Величина ставки по ипотеке в России может достичь 33 процентов. Такой прогноз в разговоре с «Парламентской газетой» дал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Центробанк, как предполагает эксперт, на декабрьском заседании повысит ключевую ставку до 23 процентов. На фоне этого ставки по кредитам могут подняться как минимум до 24,5 процента и как максимум — до 33 процентов, допускает Апрелев. Такое развитие событий лишит россиян возможности приобрести жилье, не имея сбережений или другой квартиры для продажи. Все чаще откладывая покупку, граждане будут отдавать предпочтение аренде, убежден риелтор.

Вырастет популярность и другой схемы, распространенной в 90-х, уверен собеседник издания. «Когда человек что-то продавал, покупал маленькую квартиру, потом спустя некоторое время продавал уже ее, покупал квартиру чуть больше и так понемногу подбирался к желаемой недвижимости», — рассказал он.

Ранее аналитики спрогнозировали сокращение выдачи ипотеки в России вдвое к концу 2025 года. В сравнении с рекордным 2023 годом выдачи жилищных займов могут уменьшиться до 3,3-3,6 триллионов рублей.