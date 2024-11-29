К зданию парламента Грузии вывели спецназ МВД и спецтехнику

К зданию парламента Грузии вывели спецназ МВД и спецтехнику. Об этом передает «Интерфакс».

Как сообщается, сотни сотрудников полицейского спецназа прибыли к проспекту Руставели перед началом акции протеста против итогов парламентских выборов. Правоохранители выстраиваются в строй перед зданием парламента, также приближаются водометы и другая спецтехника.

Ранее заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил о планах блокирования объектов протестующими. Чиновник напомнил митингующим, что все противозаконные действия повлекут за собой уголовную ответственность.