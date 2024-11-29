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20:32, 29 ноября 2024Бывший СССР

К зданию парламента Грузии вывели спецназ

К зданию парламента Грузии вывели спецназ МВД и спецтехнику
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jay Kogler / Globallookpress.com

К зданию парламента Грузии вывели спецназ МВД и спецтехнику. Об этом передает «Интерфакс».

Как сообщается, сотни сотрудников полицейского спецназа прибыли к проспекту Руставели перед началом акции протеста против итогов парламентских выборов. Правоохранители выстраиваются в строй перед зданием парламента, также приближаются водометы и другая спецтехника.

Ранее заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил о планах блокирования объектов протестующими. Чиновник напомнил митингующим, что все противозаконные действия повлекут за собой уголовную ответственность.

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