В МВД Грузии заявили о планах блокирования объектов протестующими

Замглавы МВД Грузии Дарахвелидзе: протестующие намерены блокировать объекты

Протестующие против итогов парламентских выборов в Грузии намерены блокировать объекты стратегического значения. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, передает ТАСС.

«В социальных сетях распространяются призывы к проведению собраний-манифестаций и блокированию разных объектов стратегического значения», — рассказал замглавы МВД Грузии.

Дарахвелидзе заявил о планах протестующих вооружиться дубинками и металлическими предметами для противостояния правоохранительным органам во время митингов. Чиновник напомнил митингующим, что все противозаконные действия повлекут за собой уголовную ответственность.

Ранее МИД Украины осудил разгон проевропейских протестов в Тбилиси. Ведомство заявило, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября.