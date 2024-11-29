МИД Украины осудил разгон протестов в Грузии

МИД Украины осудил разгон проевропейских протестов в Тбилиси

МИД Украины сообщил, что республика решительно осуждает силовой разгон протестов в Тбилиси против решения правящей партии Грузии о временной остановке евроинтеграции страны. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ведомство заявило, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Украинский МИД также добавил, что все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

Также сообщается, что Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз. Ведомство заключило, что это решение «является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве».

Ранее спецназ в Тбилиси применил водомет для разгона протестующих. Участники митинга ответили на эти действия свистом и неодобрительными выкриками.