Спецназ применил водомет для разгона протестующих в Тбилиси

Спецназ начал разгон протестующих у парламента в Тбилиси с помощью водомета

Спецназ приступил к разгону протестующих возле здания парламента в Тбилиси, силовики применили водомет. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что сначала стражи порядка запустили предупредительный сигнал, после чего приступили к разгону с помощью водомета. Протестующие ответили на эти действия свистом и неодобрительными выкриками.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз пострадал сотрудник МВД.

Также к протестам присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.

