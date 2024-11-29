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12:15, 29 ноября 2024Экономика

Климатолог напомнил о быстром потеплении в России

Климатолог Киселев: потепление в РФ в 2,7 раза интенсивнее среднего на Земле
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Потепление в России идет примерно в 2,7 раза интенсивнее, чем в среднем на Земле. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» напомнил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Он рассказал о понятии «волны тепла», когда на некой территории больше чем на пять дней подряд устанавливается жаркая погода, в среднем на пять градусов выше климатической нормы. Наиболее яркий пример такой ситуации на территории России — 2010 год, когда аномально высокая температура в европейской части страны держалась почти два месяца подряд.

Аномально жаркая погода причиняет вред здоровью людей, а также создает пожароопасные ситуации. При повышении температуры эти риски и масштабы проблем могут увеличиваться. Для России проблемой глобального потепления также является риск таяния многолетней мерзлоты, которая занимает две трети территории страны.

Ранее руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов предупредил, что глобальное потепление может спровоцировать климатическую миграцию. В какие именно страны будут направлены новые миграционные потоки, в данный момент неизвестно, добавил он.

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