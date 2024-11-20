Страны призвали готовиться к новом виду мигрантов

Глобальное потепление может спровоцировать климатическую миграцию. Об этом заявил NEWS.ru руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) Дмитрий Кириллов на полях климатической конференции COP29.
Этот новый тип миграции, с которым мир пока еще не знаком, связан не только с наводнениями, но и с засухой и опустыниванием. В какие именно страны будут направлены новые миграционные потоки, в данный момент неизвестно.
Климатическую миграцию можно предотвратить, приняв меры по снижению вредных выбросов и по декарбонизации, отметил Кириллов. Особенно важно стабилизировать положение стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям.
Ранее исследовательская группа Climate Action Tracker (CAT) сообщила, что прогресс по сдерживанию глобального потепления, достигнутый человечеством за последний год, оказался минимальным. В рамках Парижского соглашения целью считается сдерживание глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Однако сейчас страны движутся к повышению на 2,7 градуса, считают эксперты.