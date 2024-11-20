Страны призвали готовиться к новом виду мигрантов

Глава Росводресурсов Кириллов: в мире может начаться климатическая миграция

Глобальное потепление может спровоцировать климатическую миграцию. Об этом заявил NEWS.ru руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) Дмитрий Кириллов на полях климатической конференции COP29.

Этот новый тип миграции, с которым мир пока еще не знаком, связан не только с наводнениями, но и с засухой и опустыниванием. В какие именно страны будут направлены новые миграционные потоки, в данный момент неизвестно.

Климатическую миграцию можно предотвратить, приняв меры по снижению вредных выбросов и по декарбонизации, отметил Кириллов. Особенно важно стабилизировать положение стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям.

Ранее исследовательская группа Climate Action Tracker (CAT) сообщила, что прогресс по сдерживанию глобального потепления, достигнутый человечеством за последний год, оказался минимальным. В рамках Парижского соглашения целью считается сдерживание глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Однако сейчас страны движутся к повышению на 2,7 градуса, считают эксперты.