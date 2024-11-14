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18:25, 14 ноября 2024Экономика

Оценен прогресс человечества по сдерживанию глобального потепления

Guardian: прогресс по сдерживанию глобального потепления оказался минимальным
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jorge Saenz / AP

Прогресс по сдерживанию глобального потепления, достигнутый человечеством за последний год, оказался минимальным. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследовательской группы Climate Action Tracker (CAT).

В рамках Парижского соглашения, заключенного в 2015 году, мировые лидеры договорились сдерживать глобальное потепление в рамках 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Однако согласно оценке экспертов, сейчас страны движутся к повышению на 2,7 градуса.

Исследование показало, что ожидаемый уровень потепления к концу XXI века не менялся с 2021 года, а в 2024 году был достигнут минимальный прогресс. На ситуацию не повлияли в том числе результаты трех Конференций ООН по изменению климата, которые проводились с тех пор. С учетом принятых странами обязательств и целей по климату ожидаемый уровень потепления немного ниже — 2,1 градуса, — однако и в этом случае он остается неизменным на протяжении трех лет.

Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о сильнейшей засухе в истории, с которой сталкивается мир в настоящее время. Он отметил, что борьба с изменением климата требует огромных средств, из-за чего такие страны, как Зимбабве, оказываются под ударом.

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