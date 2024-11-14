Оценен прогресс человечества по сдерживанию глобального потепления

Guardian: прогресс по сдерживанию глобального потепления оказался минимальным

Прогресс по сдерживанию глобального потепления, достигнутый человечеством за последний год, оказался минимальным. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследовательской группы Climate Action Tracker (CAT).

В рамках Парижского соглашения, заключенного в 2015 году, мировые лидеры договорились сдерживать глобальное потепление в рамках 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Однако согласно оценке экспертов, сейчас страны движутся к повышению на 2,7 градуса.

Исследование показало, что ожидаемый уровень потепления к концу XXI века не менялся с 2021 года, а в 2024 году был достигнут минимальный прогресс. На ситуацию не повлияли в том числе результаты трех Конференций ООН по изменению климата, которые проводились с тех пор. С учетом принятых странами обязательств и целей по климату ожидаемый уровень потепления немного ниже — 2,1 градуса, — однако и в этом случае он остается неизменным на протяжении трех лет.

Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил о сильнейшей засухе в истории, с которой сталкивается мир в настоящее время. Он отметил, что борьба с изменением климата требует огромных средств, из-за чего такие страны, как Зимбабве, оказываются под ударом.