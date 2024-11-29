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14:29, 29 ноября 2024Культура

Культовая актриса раскрыла причину своей госпитализации

Актриса Лариса Лужина заявила, что ее госпитализировали с мерцательной аритмией
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Лужина рассказала, что ее госпитализировали с диагнозом мерцательная аритмия. Ее слова передает kp.ru.

Лужина заявила, что такие приступы у нее случались и раньше, но опровергла информацию о том, что ее состояние связано с уходом Светланы Светличной. Она попала в больницу за несколько дней до случившегося с коллегой.

«Это возраст. Здравствуй, старость, как говорится. Конечно, грустно, когда уходит твое поколение. Мои товарищи — друг за другом. Чувствуешь и себя частью этой команды», — поделилась актриса.

Лужина уточнила, что на данный момент все еще находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что известную актрису Яковлеву госпитализировали с подозрением на аппендицит. Народная артистка России сообщила, что ее срочно доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

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