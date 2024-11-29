Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:54, 29 ноября 2024Ценности

Лисовец назвал россиянкам трендовую зимнюю обувь

Стилист Влад Лисовец назвал элегантную обувь на невысоком каблуке трендом зимы
Алина Гостева
Алина Гостева
Влад Лисовец

Влад Лисовец. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Стилист Влад Лисовец назвал россиянкам трендовую зимнюю обувь. Его комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам эксперта, в грядущем сезоне следует отказаться от постоянного ношения спортивных и полностью грубых фасонов. Кроме того, в списке устаревших вещей оказались угги и дутые сапоги.

«Отказываемся и от обуви полностью без каблуков. Минимальный каблук приветствуется», — заявил собеседник издания. Так, самыми актуальными в зимний период будут элегантные и женственные модели на невысоком каблуке, например сапоги, ботильоны и ботфорты, отметил он.

Ранее в ноябре Лисовец также призвал россиянок хулиганить при выборе наряда на Новый год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба назвал условие поражения Украины

      Объяснена загадка избытка мюонов на Земле

      Диетолог рассказала о последствиях ежедневного поедания яиц

      Российский школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге

      Глава РФС оценил коррупционный скандал в российском футболе

      Дезертирам из ВСУ дали месяц на возвращение в части

      Тело неизвестной вынесло на берег на острове вечеринок в Таиланде

      51-летняя жена Стаса Михайлова раскрыла свой вес

      Германская разведка создала группу для пресечения иностранного вмешательства в выборы

      Эксперт оценил наличие у ВСУ ресурсов для ударов по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше