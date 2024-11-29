Стилист Влад Лисовец назвал элегантную обувь на невысоком каблуке трендом зимы

Стилист Влад Лисовец назвал россиянкам трендовую зимнюю обувь. Его комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам эксперта, в грядущем сезоне следует отказаться от постоянного ношения спортивных и полностью грубых фасонов. Кроме того, в списке устаревших вещей оказались угги и дутые сапоги.

«Отказываемся и от обуви полностью без каблуков. Минимальный каблук приветствуется», — заявил собеседник издания. Так, самыми актуальными в зимний период будут элегантные и женственные модели на невысоком каблуке, например сапоги, ботильоны и ботфорты, отметил он.

Ранее в ноябре Лисовец также призвал россиянок хулиганить при выборе наряда на Новый год.