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14:21, 20 ноября 2024Ценности

Лисовец призвал россиянок хулиганить при выборе наряда на Новый год

Стилист Лисовец призвал сочетать легкое платье с грубым пиджаком на Новый год
Алина Гостева
Алина Гостева
Влад Лисовец

Влад Лисовец. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский стилист Влад Лисовец назвал модные наряды для празднования Нового года. Его комментарий публикует News.ru.

В первую очередь эксперт посоветовал отказаться от чрезмерного макияжа и сложных укладок и сделать акцент на одежде. Так, следует обратить внимание на элегантные предметы гардероба, изделия из кожи, с широкими плечами и оголяющие тело.

В то же время специалист порекомендовал подчеркивать талию и сочетать грубые и легкие вещи, например, выбрать платье и пиджак. «В общем экспериментировать, хулиганить — это самое важное в этих сезонах, потому что, по сути, тренды разные и, соответственно, самый интересный образ получается, если миксовать между собой фактуры тканей, цвета и одежду разных сезонов», — заявил собеседник издания.

Ранее Влад Лисовец посоветовал носить верхнюю одежду в стиле 1950-х и 1960-х годов зимой.

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