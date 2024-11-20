Лисовец призвал россиянок хулиганить при выборе наряда на Новый год

Стилист Лисовец призвал сочетать легкое платье с грубым пиджаком на Новый год

Российский стилист Влад Лисовец назвал модные наряды для празднования Нового года. Его комментарий публикует News.ru.

В первую очередь эксперт посоветовал отказаться от чрезмерного макияжа и сложных укладок и сделать акцент на одежде. Так, следует обратить внимание на элегантные предметы гардероба, изделия из кожи, с широкими плечами и оголяющие тело.

В то же время специалист порекомендовал подчеркивать талию и сочетать грубые и легкие вещи, например, выбрать платье и пиджак. «В общем экспериментировать, хулиганить — это самое важное в этих сезонах, потому что, по сути, тренды разные и, соответственно, самый интересный образ получается, если миксовать между собой фактуры тканей, цвета и одежду разных сезонов», — заявил собеседник издания.

Ранее Влад Лисовец посоветовал носить верхнюю одежду в стиле 1950-х и 1960-х годов зимой.