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17:06, 29 ноября 2024Культура

Макрону показали отреставрированный после пожара Нотр-Дам

Отреставрированный после пожара Нотр-Дам-де-Пари сняли с высоты птичьего полета
Андрей Шеньшаков

Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

Во Франции прошла трансляция из отреставрированного Нотр-Дам-де-Пари, приуроченная к визиту президента Эммануэля Макрона за неделю до открытия. Кадры, снятые изнутри собора и с высоты птичьего полета, публикует Reuters.

Сообщается, что снаружи реставрационные работы еще не завершены, а на крыше здания, которое было практически уничтожено пожаром, до сих пор установлены строительные леса. Но внутри Нотр-Дам уже готов к открытию для посещения всеми желающими.

Собор Парижской Богоматери включен в список мировых исторических памятников и является одним из символов Парижа. Трагедия произошла 15 апреля 2019 года: в Нотр-Даме вспыхнул сильнейший пожар, причины которого остались невыясненными. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.

Ранее стало известно, что собор откроется после реставрации и ремонта к концу 2024 года. Датой возобновления работы Нотр-Дама называлось 8 декабря.

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