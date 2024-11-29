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16:50, 29 ноября 2024Наука и техника

Создана защищающая OLED-телевизоры от выгорания технология

OLED-телевизоры защитили от выгорания и продлили срок их службы в разы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / freepik

Американская компания Applied Materials представила технологию, которая позволит значительно увеличить срок службы OLED-дисплеев. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте фирмы.

Новое решение MAX OLED предполагает нанесение пикселей при создании панели новым способом, при котором увеличивается яркость и разрешение, а также снижается энергопотребление. Специалисты отметили, что в этом случае OLED-экран лучше защищен от выгорания, а срок его службы увеличивается в несколько раз.

Инженеры компании предложили размещать каждый пиксель индивидуально с помощью специально разработанного процесса. Благодаря этому качества материала улучшаются. «Applied Materials совершила настоящий прорыв в технологии производства OLED», — заметил аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг. Новые OLED-экраны можно будет использовать в телевизорах, компьютерах и смартфонах.

Специалисты подчеркнули, что новая технология позволяет увеличить яркость дисплея в три раза, особая методика размещения пикселей помогает добиться увеличения разрешения в 2,5 раза — до приблизительно 2000 пикселей на квадратный дюйм. При снижении энергопотребления на 30 процентов срок службы OLED-панели увеличивается в пять раз.

В Applied Materials отметили, что их технологией заинтересовались производители экранов. В том числе тестирование новой методики займется Samsung Display.

В начале ноября издание The Elec сообщило, что Apple как минимум до 2028 года отложила планы на выпуск ноутбука MacBook Air с OLED-экраном. В компании сомневаются, что подобные дорогие девайсы будут пользоваться спросом.

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