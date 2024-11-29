МЧС призвало россиян заранее укомплектовать «тревожный чемоданчик»

МЧС рекомендовало россиянам собрать «тревожный чемоданчик» жителям районов, где происходят природные катаклизмы или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве сообщили, что правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях. Отмечается, что сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать предметы первой необходимости, а на дно положить сменное белье.

В октябре во всех субъектах России прошла проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.