МЧС рекомендовало россиянам собрать «тревожный чемоданчик» жителям районов, где происходят природные катаклизмы или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве сообщили, что правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях. Отмечается, что сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать предметы первой необходимости, а на дно положить сменное белье.
В октябре во всех субъектах России прошла проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.