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06:13, 29 ноября 2024Россия

МЧС рекомендовало россиянам собрать «тревожный чемоданчик»

МЧС призвало россиян заранее укомплектовать «тревожный чемоданчик»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

МЧС рекомендовало россиянам собрать «тревожный чемоданчик» жителям районов, где происходят природные катаклизмы или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве сообщили, что правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях. Отмечается, что сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать предметы первой необходимости, а на дно положить сменное белье.

В октябре во всех субъектах России прошла проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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