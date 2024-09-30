МЧС России проведет проверку систем оповещения населения

МЧС России 2 октября проведет проверку систем оповещения населения

В среду, 2 октября, во всех субъектах России пройдет проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом ТАСС рассказали в МЧС РФ.

«Будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — уточнили в ведомстве.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В начале марта в России прошла масштабная проверка систем оповещения населения. Так, по всей стране прозвучал сигнал «Внимание всем!».

До этого проверка система оповещения в стране проходила в октябре 2023 года. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие, когда они услышат звуковые сигналы.