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05:23, 30 сентября 2024Россия

МЧС России проведет проверку систем оповещения населения

МЧС России 2 октября проведет проверку систем оповещения населения
СюжетНаселение России:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Pres

В среду, 2 октября, во всех субъектах России пройдет проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом ТАСС рассказали в МЧС РФ.

«Будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — уточнили в ведомстве.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В начале марта в России прошла масштабная проверка систем оповещения населения. Так, по всей стране прозвучал сигнал «Внимание всем!».

До этого проверка система оповещения в стране проходила в октябре 2023 года. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие, когда они услышат звуковые сигналы.

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      Марина Совина
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