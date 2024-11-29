Меркель рассказала о моменте для мирных переговоров по Украине

Меркель: Украине стоит начать мирные переговоры в выгодный для себя момент

Украине стоит согласиться и начать мирные переговоры только в «выгодный для себя момент». Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телеканалу ZDF.

«Только пока не обязательно их [мирные переговоры] распаковывать. Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам», — сказала бывшая глава немецкого правительства.

Меркель также добавила, что поддерживает военную помощь Украине и выступает за ее дальнейшее наращивание и поддерживает политику действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Меркель заявила, что Европейский союз должен задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по Украине, из-за избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. На презентации своих мемуаров под названием «Свобода» бывший канцлер Германии заявила, что параллельно с поддержкой Киева украинское руководство и его западные партнеры должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения.