Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:47, 29 ноября 2024Мир

Меркель рассказала о моменте для мирных переговоров по Украине

Меркель: Украине стоит начать мирные переговоры в выгодный для себя момент
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Украине стоит согласиться и начать мирные переговоры только в «выгодный для себя момент». Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телеканалу ZDF.

«Только пока не обязательно их [мирные переговоры] распаковывать. Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам», — сказала бывшая глава немецкого правительства.

Меркель также добавила, что поддерживает военную помощь Украине и выступает за ее дальнейшее наращивание и поддерживает политику действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Меркель заявила, что Европейский союз должен задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по Украине, из-за избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. На презентации своих мемуаров под названием «Свобода» бывший канцлер Германии заявила, что параллельно с поддержкой Киева украинское руководство и его западные партнеры должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о диалоге Путина и Шольца

      Бороться с борщевиком в Петербурге собрались при помощи беспилотников

      Стилист Рогов призвал россиянок привязывать туфли к штанинам

      Звезда «Постучись в мою дверь» похвастался новым домом

      Создана защищающая OLED-телевизоры от выгорания технология

      В российском городе затянувшийся ремонт кровли привел к потопам и нашествию мышей

      Экс-глава МИД Украины заявил о неспособности Киева победить в конфликте

      Минобороны Сирии опровергло данные о прорыве боевиков в Алеппо

      Спасавшаяся от насильника россиянка спрыгнула с четвертого этажа и выжила

      Напоившая мужа уксусной кислотой россиянка получила год тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше