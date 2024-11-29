Метнувшего коктейль Молотова в отделение почты в Москве заключили под стражу

Суд Москвы арестовал гражданина Молдавии, кинувшего коктейль Молотова в почту

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения гражданину Республики Молдова Игорю Сырбу за поджог отделения почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина по ходатайству следственных органов заключен под стражу до 26 января 2025 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»).

По версии следствия, Сырбу совершил поджог имущества принадлежащее компании «Почта России», причинив своими действиями значительный ущерб. Он спалил почтовое отделение в столичном районе Теплый стан, уточняет «МК». Ночью мужчина кинул в окно здания коктейль Молотова. Полицейские нашли его по горячим следам и задержали. Сейчас они выясняют мотив преступления.

29 ноября ФСБ сообщила, что Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор четырем жителям Благовещенска за попытку поджога здания военкомата. Их осудили на срок от 6 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме и колонии строгого режима.