Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:22, 29 ноября 2024Силовые структуры

Метнувшего коктейль Молотова в отделение почты в Москве заключили под стражу

Суд Москвы арестовал гражданина Молдавии, кинувшего коктейль Молотова в почту
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения гражданину Республики Молдова Игорю Сырбу за поджог отделения почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина по ходатайству следственных органов заключен под стражу до 26 января 2025 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»).

По версии следствия, Сырбу совершил поджог имущества принадлежащее компании «Почта России», причинив своими действиями значительный ущерб. Он спалил почтовое отделение в столичном районе Теплый стан, уточняет «МК». Ночью мужчина кинул в окно здания коктейль Молотова. Полицейские нашли его по горячим следам и задержали. Сейчас они выясняют мотив преступления.

29 ноября ФСБ сообщила, что Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор четырем жителям Благовещенска за попытку поджога здания военкомата. Их осудили на срок от 6 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме и колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о диалоге Путина и Шольца

      Бороться с борщевиком в Петербурге собрались при помощи беспилотников

      Стилист Рогов призвал россиянок привязывать туфли к штанинам

      Звезда «Постучись в мою дверь» похвастался новым домом

      Создана защищающая OLED-телевизоры от выгорания технология

      В российском городе затянувшийся ремонт кровли привел к потопам и нашествию мышей

      Экс-глава МИД Украины заявил о неспособности Киева победить в конфликте

      Минобороны Сирии опровергло данные о прорыве боевиков в Алеппо

      Спасавшаяся от насильника россиянка спрыгнула с четвертого этажа и выжила

      Напоившая мужа уксусной кислотой россиянка получила год тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше