Жители российского города получили до 17 лет колонии за попытку поджога военкомата

ФСБ: 4-х жителей Благовещенска лишили свободы за попытку поджога военкомата

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор четырем жителям Благовещенска за попытку поджога здания военкомата. Их осудили на срок от 6 до 17 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме и колонии строгого режима, заявили в пресс-службе УФСБ по Амурской области, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что четверых поджигателей с самостоятельно изготовленной бутылкой с зажигательной смесью задержали соотрудники ФСБ и регионального УМВД у здания военного комиссариата в 2023 году. «Приговором 1-го Восточного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в совершении указанного преступления, с учетом степени участия им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 17 лет с отбыванием в тюрьме и колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, злоумышленники решились на преступление по указанию куратора в иностранном мессенджере, им пообещали денежное вознаграждение. В результате они признаны виновными в покушении на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

Ранее военный суд дал 24 года строгого режима машинисту башенного крана за госизмену и попытку поджога московского военкомата. Установлено, что он действовал по заказу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.