Российскому машинисту башенного крана дали срок за госизмену и попытку поджога военкомата

Суд дал 24 года машинисту башенного крана по делу о госизмене и попытке поджога

Военный суд дал 24 года строгого режима россиянину, обвиняемому в госизмене и попытке поджога военкомата. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.

По данным издания, речь идет о машинисте башенного крана Сергее Андрееве. Его признали виновным в поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Андреев по заданию украинских спецслужб поджег военный комиссариат Академического района Москвы. Инструкцию по изготовлению взрывчатки он получил от куратора в мессенджере. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года.

Гособвинение требовало приговорить Андреева к 28 годам колонии.