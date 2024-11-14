Российскому машинисту башенного крана дали срок за госизмену и попытку поджога военкомата

Военный суд дал 24 года строгого режима россиянину, обвиняемому в госизмене и попытке поджога военкомата. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.
По данным издания, речь идет о машинисте башенного крана Сергее Андрееве. Его признали виновным в поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Андреев по заданию украинских спецслужб поджег военный комиссариат Академического района Москвы. Инструкцию по изготовлению взрывчатки он получил от куратора в мессенджере. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года.
Гособвинение требовало приговорить Андреева к 28 годам колонии.