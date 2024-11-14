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18:13, 14 ноября 2024Силовые структуры

Российскому машинисту башенного крана дали срок за госизмену и попытку поджога военкомата

Суд дал 24 года машинисту башенного крана по делу о госизмене и попытке поджога
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Военный суд дал 24 года строгого режима россиянину, обвиняемому в госизмене и попытке поджога военкомата. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.

По данным издания, речь идет о машинисте башенного крана Сергее Андрееве. Его признали виновным в поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Андреев по заданию украинских спецслужб поджег военный комиссариат Академического района Москвы. Инструкцию по изготовлению взрывчатки он получил от куратора в мессенджере. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года.

Гособвинение требовало приговорить Андреева к 28 годам колонии.

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