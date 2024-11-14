Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 14 ноября 2024Силовые структуры

Машинисту крана запросили 28 лет лишения свободы по делу о поджоге московского военкомата

В Москве прокурор запросил 28 лет колонии машинисту крана за поджог военкомата
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве прокурор просит приговорить к 28 годам лишения свободы машиниста крана Сергея Андреева по делу о поджоге столичного военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинение просит суд признать мужчину виновным в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия, а также отправить его на пять лет в тюрьму, а после — в колонию строгого режима.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Андреев по заданию украинских спецслужб поджег военный комиссариат Академического района Москвы. Инструкцию по изготовлению взрывчатки он получил от куратора в мессенджере. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области арестовали женщину, переводившую деньги Вооруженным силам Украины.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше