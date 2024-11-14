Машинисту крана запросили 28 лет лишения свободы по делу о поджоге московского военкомата

В Москве прокурор запросил 28 лет колонии машинисту крана за поджог военкомата

В Москве прокурор просит приговорить к 28 годам лишения свободы машиниста крана Сергея Андреева по делу о поджоге столичного военкомата. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинение просит суд признать мужчину виновным в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия, а также отправить его на пять лет в тюрьму, а после — в колонию строгого режима.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Андреев по заданию украинских спецслужб поджег военный комиссариат Академического района Москвы. Инструкцию по изготовлению взрывчатки он получил от куратора в мессенджере. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года.

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