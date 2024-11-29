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14:06, 29 ноября 2024Россия

Минобороны показало ставших кормом для свиней солдат ВСУ в Курской области

Минобороны показало тела бойцов ВСУ в Курской области и поедающих их свиней
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали едой для одичавшего скота. Видеозапись, сделанную в одном из освобожденных приграничных пунктов Курской области, показало Минобороны в Telegram.

Автор ролика показывает тела украинских солдат, лежащих в грязи. Рядом с ними ходят свиньи и курицы, вышедшие из разрушенных за время ведения боевых действий загонов и курятников.

«Теперь (...) украинских боевиков пожирают местные свиньи», — прокомментировал мужской голос за кадром.

29 ноября было опубликовано видео, на котором украинские солдаты ведут огонь по домам жителей Курской области, несмотря на отсутствие угрозы. Они перемещаются от строения к строению и стреляют в дома, при этом ответный огонь по ним не ведется.

ЖЗЛ
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