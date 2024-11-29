РИА Новости: солдаты ВСУ расстреливали дома мирных жителей Курской Области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали дома мирных жителей Курской области, несмотря на отсутствие угрозы для себя. Об этом стало известно РИА Новости.

Агентство опубликовало видео, на котором запечатлены бойцы ВСУ. Они перемещаются от строения к строению и расстреливают дома, несмотря на отсутствие ответного огня. Также украинские военные вскрывали двери жилищ и входили внутрь.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. Россияне неоднократно рассказывали о бесчинствах солдат ВСУ в российском приграничье. Так, две жительницы, одна из которых была ранена, три месяца прятались по подвалам от украинских солдат.