Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:51, 29 ноября 2024Силовые структуры

Минобороны потребовало взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производителя спутников

МО РФ потребовало взыскать более 4,6 млрд рублей с производителя спутников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производителя спутников АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (ИСС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Заявление в адрес красноярского предприятия было подано 15 ноября, первые слушания пройдут 17 января. Отмечается, что ведомство намерено взыскать неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года, суть которого не раскрывается.

Уточняется, что Минобороны и производитель космических аппаратов уже судились из-за этого контракта. В июле 2022 года речь шла о 2,4 миллиарда рублей неустойки. Дело было объединено еще с одним иском, который вытекал из того же контракта, и рассматривалось в закрытом режиме, его итоги не сообщались.

В августе стало известно, что Министерство обороны подало иски к Военно-строительной компании (ВСК) более чем на девять миллиардов рублей. За семь месяцев 2024 года общая сумма исков выросла в 20 раз по сравнению с показателями 2023 года. Только в июле ведомство подало 27 исков на 554,4 миллиона рублей. Среди них — требования выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о новых правилах брони от мобилизации. Что изменится?

      Раскрыт риск для Запада из-за стратегии США на Украине

      Стала известна реакция вратаря-чемпиона на конкуренцию с Сафоновым в ПСЖ

      В Тбилиси силовики начали разгонять акцию протеста с помощью водомета

      Студенты московского вуза пожаловались на нашествие клопов и тараканов в общежитии

      На Украине демонтировали памятник Льву Толстому

      Израиль и США обсудят поставки американского оружия

      Во Франции заявили об угрозе распространения ядерного оружия в Иране

      Глава СПЧ раскритиковал массовую проверку фертильности женщин

      Полицию и Минобороны Украины обвинили в коррупции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше