Минобороны потребовало взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производителя спутников

МО РФ потребовало взыскать более 4,6 млрд рублей с производителя спутников

Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производителя спутников АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (ИСС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Заявление в адрес красноярского предприятия было подано 15 ноября, первые слушания пройдут 17 января. Отмечается, что ведомство намерено взыскать неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года, суть которого не раскрывается.

Уточняется, что Минобороны и производитель космических аппаратов уже судились из-за этого контракта. В июле 2022 года речь шла о 2,4 миллиарда рублей неустойки. Дело было объединено еще с одним иском, который вытекал из того же контракта, и рассматривалось в закрытом режиме, его итоги не сообщались.

В августе стало известно, что Министерство обороны подало иски к Военно-строительной компании (ВСК) более чем на девять миллиардов рублей. За семь месяцев 2024 года общая сумма исков выросла в 20 раз по сравнению с показателями 2023 года. Только в июле ведомство подало 27 исков на 554,4 миллиона рублей. Среди них — требования выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.