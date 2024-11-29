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16:47, 29 ноября 2024Мир

Минобороны Сирии опровергло данные о прорыве боевиков в Алеппо

Минобороны Сирии опровергло сообщения о прорыве террористов в город Алеппо
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Министерство обороны Сирии опровергло данные о прорыве террористов во второй по величине город страны Алеппо. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Террористические организации через аффилированные платформы публикуют недостоверную информацию, новости и видеоролики, направленные на устрашение граждан», — прокомментировало Минобороны.

В связи с этим ведомство призвало граждан не доверять этим данным и ориентироваться на публикации государственных СМИ и их официальных платформ.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что террористические группировки якобы ворвались в Алеппо и вступили в столкновения с Вооруженными силами Сирии.

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