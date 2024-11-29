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16:36, 29 ноября 2024Мир

На Западе заявили о прорыве террористов в Алеппо

AP: террористы ворвались в сирийский город Алеппо
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Juma Mohammad / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Террористические группировки ворвались во второй по величине город Сирии Алеппо. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Террористы ворвались в Алеппо, где взорвали два автомобиля с помощью бомб. Также они вступили в столкновения с Вооруженными силами Сирии», — сообщили агентству источники.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии ударили по боевикам оппозиционных власти террористических формирований в западной части провинции Алеппо.

27 ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Как указал источник агентства Reuters, наступление боевиков затронуло не менее десяти районов.

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