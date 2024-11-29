Сирийские ВВС ударили по боевикам в Алеппо

ВВС Сирии ударили по боевикам на западе Алеппо

Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии ударили по боевикам оппозиционных власти террористических формирований в западной части провинции Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийских силовых структурах, передавший соответствующие видеоматериалы.

Как комментирует агентство, на кадрах запечатлено «уничтожение скопления живой силы, а также пункта управления и артпозиций террористов».

27 ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Как указал источник Reuters, наступление боевиков затронуло не менее десяти районов.