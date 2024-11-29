Минобороны впервые сообщило об уничтожении беспилотника Grey Widow

Минобороны: российские войска поразили беспилотник Grey Widow

Российские войска поразили беспилотник Grey Widow. О первом уничтожении летательного аппарата этой модели сообщает ТАСС по ссылкой на Минобороны.

На опубликованном военным ведомством фото видно, что Grey Widow выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Он был сбит другим беспилотником — российским FPV-дроном.

Беспилотник был сбит в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области. В военном ведомстве отметили высокий профессионализм оператора российского дрона.

Ранее Минобороны впервые сообщило об уничтожении украинской радиолокационной станции MARS-L. Речь идет о разработке украинского концерна «Аэротехника-МЛТ» на шасси КрАЗ-63221.