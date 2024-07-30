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13:32, 30 июля 2024Россия

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении радиолокационной станции MARS-L ВСУ

МО РФ: ВС России уничтожили радиолокационную станцию MARS-L ВСУ в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) MARS-L Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее об уничтожении этого вида техники не сообщалось, из этого следует, что РЛС была уничтожена впервые с начала СВО. Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении системой противовоздушной обороны семи реактивных снарядов HIMARS и одной управляемой ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot.

РЛС MARS-L — разработка украинского концерна «Аэротехника-МЛТ». По информации из открытых источников, время развертывания станции составляет около 15 минут, комплекс работает на шасси грузового автомобиля КрАЗ-63221.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожили одну из лично встреченных Зеленским единиц военной техники.

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      Марк Леонов
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