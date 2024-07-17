В зоне СВО уничтожили одну из лично встреченных Зеленским единиц военной техники

МО РФ: российские военные уничтожили хорватскую РСЗО RАК-SA-12

В зоне специальной военной операции (СВО) российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RАК-SA-12. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, эта единица военной техники была уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы. Подбить РСЗО удалось военнослужащим группировки войск «Запад», ведущей боевые действия в Харьковской области. Кроме того, за сутки армия России уничтожила одну управляемую авиабомбу Hammer и несколько других единиц западного оружия — британскую гаубицу FH-70, американскую артустановку Paladin и несколько гаубиц M777 CША. Кроме того, была подбита британская самоходка Braveheart.

RАК-SA-12 — портативные РСЗО, переданные Хорватией украинским пограничникам в конце апреля 2023 года и лично встреченные президентом Украины Владимиром Зеленским в одной из воинских частей.

Первая РСЗО RАК-SA-12 была уничтожена российскими военными через год, 13 мая 2024 года.

Ранее 17 июля сообщалось, что армия России уничтожила получивший известность во вьетнамскую войну «Зеленый дракон» Вооруженных сил Украины.