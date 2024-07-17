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10:56, 17 июля 2024Россия

Армия России уничтожила получивший известность во Вьетнамскую войну Зеленый дракон ВСУ

МО РФ: ВС России уничтожили бронетранспортер M113 Вооруженных сил Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили состоявший на вооружении Украины бронетранспортер М113 производства США. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По сообщению МО, бронетранспортер был уничтожен военными группировками войск «Центр». Кроме БТР, армии России удалось уничтожить две гаубицы Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станцию радиоэлектронной борьбы «Хортица-М». У станций этого типа, как сообщали эксперты, используется шасси от автомобилей «европейского производства».

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БТР М113 был разработан в конце пятидесятых годов двадцатого века, его массовое производство и использование началось в шестидесятые. Известность M113 получил во Вьетнамскую войну. Военнослужащие армии Демократической республики Вьетнам прозвали эту военную технику Зеленым драконом.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне СВО одну из самых быстрых в мире самоходок ВСУ — артиллерийскую установку Archer.

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      Марк Леонов
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