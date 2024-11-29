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07:19, 29 ноября 2024Силовые структуры

Минобороны захотело взыскать с производителя антидроновых средств 57,5 млн рублей

Минобороны хочет взыскать с Владимирского завода «Электроприбор» ₽57,5 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск против АО «Владимирский завод "Электроприбор"» о взыскании 57,5 миллиона рублей за неисполнение условий соглашения. Об этом сообщило ТАСС.

«Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 миллионов 502 тысячи 195 рублей», — рассказали в суде. Подробности дела не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор бывшему начальнику отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Евгению Макееву по уголовному делу о коррупции. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 2,6 миллиона рублей.

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