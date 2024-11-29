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13:58, 29 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали ускорить переселение из домов под снос

По программе реновации планируется переселить 182 тысячи москвичей до 2027 года
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С 2025 по 2027 год в Москве в новостройки, построенные по реновации, начнут переселяться 182 тысячи жителей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Темпы реновации в ближайшие три года планируется ускорить, отметил он. Ожидается, что в столице построят и спроектируют семь миллионов квадратных метров жилья. В настоящее время в городе строится и проектируется около 460 домов. Больше всего их в Восточном административном округе (ВАО), где строят 35 домов и возводят почти 50. Благодаря этому квартиры в районе получат более 300 тысяч горожан.

После переселения жителей в новые комплексы старые дома расселяют и демонтируют, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. На их месте строят новые дома и сопутствующую инфраструктуру.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что построенные по программе реновации дома в Москве потребляют в два раза меньше энергии благодаря усовершенствованным инженерным системам и тепловой защите.

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