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14:48, 29 ноября 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в начале декабря

Синоптик Шувалов: в начале декабря погода в Москве будет сырой и однообразной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В начале декабря погода в Москве будет сырой, однообразной и без сильных снегопадов. Об этом рассказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает НСН.

Только в воскресенье, 1 декабря, регион заденет атмосферный фронт с севера, поэтому вероятны осадки. Давление будет чуть выше нормы, ветер умеренный, — никаких катаклизмов синоптик не ожидает. «Судя по всему, всю первую неделю декабря погода будет именно такой — сыренько, мокренько и серо», — заявил Шувалов.

В начале зимы температура воздуха в столице будет держаться на уровне нуля — минус двух градусов Цельсия. Этот показатель на три-четыре градуса превышает климатическую норму, уточнил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей России об аномально теплом декабре. Вильфанд добавил, что на европейской территории страны в большинстве регионов выпадет нормальное количество осадков, а на юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях и в северной половине Якутии будет наблюдаться дефицит.

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