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08:26, 29 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали об аномальном декабре

Метеоролог Вильфанд: в декабре россиян ожидает аномально теплая погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Во всех российских регионах температура воздуха в декабре окажется около или выше нормы. О погоде в первый зимний месяц россиянам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — уточнил метеоролог. По его словам, аномальное тепло прогнозируют на восточной половине европейской части страны, на востоке Северо-Западного федерального округа, востоке Центрального федерального округа, в Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и северной половине Дальневосточного федерального округа.

Вильфанд добавил, что на европейской территории страны в большинстве регионов выпадет нормальное количество осадков, а на юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях и в северной половине Якутии будет наблюдаться дефицит.

Избыток осадков ожидается в Архангельской области, Коми и Мурманской области, северной половине Уральского федерального округа, Пермском крае, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, а также на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке.

Ранее Вильфанд заявил, что аномально высокие температуры в некоторых регионах России не повлияют на снежный покров. 90 процентов выпавших осадков не растают.

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