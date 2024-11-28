Предсказано влияние теплой погоды на снег в России

Синоптик Вильфанд: теплая погода в России не приведет к таянию снега

Положительная температура воздуха в некоторых регионах России не приведет к таянию снега — 90 процентов выпавших осадков сохранятся. Влияние теплой погоды на снежный покров предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Аномалии высокие, в некоторых регионах температура доходит до нулевой отметки. Необычно высокая температура в зимнем режиме, но снег не тает», — рассказал синоптик. По словам Вильфанда, снег начинает таять, когда среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов Цельсия.

Сейчас снегом покрыто более 90 процентов территории страны. Покрова нет только на юге Центрального федерального округа и на юго-западе Приволжья. «А в Южном и Северо-Кавказском округах в горах он местами лежит. В Ростовской области совсем небольшой покров — два сантиметра», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал почти всем регионам России нетипично высокую температуру. Так, в Иркутской области будет теплее на 2-4 градуса, чем положено по календарю, а в Якутии температура превысит норму на 16-20 градусов. В Красноярском крае воздух прогреется на 16-18 градусов выше климатической нормы.