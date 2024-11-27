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17:42, 27 ноября 2024Экономика

Нетипично высокую температуру пообещали почти всем регионам России

Синоптик Вильфанд: почти по всей России потеплеет выше климатической нормы
Виктория Клабукова

Фото: Anastasia Sorgina / URA.RU / Globallookpress.com

В ближайшие дни почти на всей территории России температура будет держаться выше показателей климатической нормы. Какие регионы станут исключением агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По-прежнему вся территория России окрашена в "красный" цвет, это значит, что температура выше нормы повсеместно, и заметно выше нормы», — заявил специалист. Так, в Иркутской области будет теплее на 2-4 градуса, чем положено по календарю, а в Якутии температура превысит норму на 16-20 градусов. В Красноярском крае воздух прогреется на 16-18 градусов выше климатической нормы. Выше нулевой отметки температура не поднимется, уточняет Вильфанд. Такой всплеск тепла он объясняет переносом воздушных масс из Атлантики.

По прогнозам синоптика, нетипичные для конца ноября температуры не будут наблюдаться лишь на юге Западной Сибири. В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях столбики термометров не поднимутся выше 15-17 градусов мороза.

Ранее москвичей предупредили о погоде в первый день зимы. Резкого похолодания 1 декабря в столице не ожидается. Днем ожидается плюсовая температура, а ночь столбики термометров лишь немного опустятся ниже нуля.

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