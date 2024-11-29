Москвичей предупредили о погоде в пятницу

Гидрометцентр: в пятницу в Москве ожидается облачная погода

В пятницу, 29 ноября, москвичей ожидают облачная погода и плюсовая температура. Об этом жителей и гостей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, прогноз доступен на сайте.

Днем температура в Москве задержится в диапазоне от нуля до плюс двух градусов. Местами пройдут осадки, преимущественно мокрый снег, возможна локальная гололедица. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса.

В области дневная температура составит от минус трех до плюс двух, ночная — до минус трех градусов.

Ранее москвичам рассказали прогноз погоды на декабрь. По словам синоптика Александра Ильина, начало первого зимнего месяца в столице отличится аномальным теплом — температура превысит климатическую норму на пару градусов.