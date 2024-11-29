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15:41, 29 ноября 2024Экономика

Москвичей призвали пересесть на метро

Москвичам из-за погодных условий посоветовали пользоваться городским транспортом
Мария Черкасова

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Москвичам из-за погодных условий посоветовали пользоваться городским транспортом в вечерний час пик. Об этом говорится в Telegram-канале Дептранса.

В настоящее время интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Бережковского моста, внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе, внутренней стороне МКАД в районе улицы Свободы.

Во второй половине дня в пятницу, 29 ноября, ожидаются локальные затруднения на внутренней стороне МКАД в районе Химкинского моста, ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления, на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Из-за непогоды бригады АО «Мособлэнерго» начали работать в режиме повышенной готовности. В Москве в пятницу, 29 октября, ожидается температура воздуха от 0 до плюс 2 градусов, по области от минус 1 до плюс 3 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов предсказывал сырую, однообразную погоду без сильных снегопадов в столице в начале декабря.

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