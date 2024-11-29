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17:02, 29 ноября 2024Из жизни

Мужчина спасся от оленя с помощью кофе

В США мужчина бросил кофе в оленя и попал на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В США мужчина разозлил оленя и спасся от него при помощи кофе. Об этом сообщает INFORMNY.com.

Житель штата Колорадо Мэтт Роэл стал свидетелем необычного конфликта с участием оленя-вапити на озере Эвергрин. Инцидент попал на видео. В ролике идущий по тропинке мужчина наткнулся на крупного самца и разозлился, что животное стоит у него на пути. Он начал кричать на вапити и разозлил его. Когда олень бросился на мужчину, тот, пытаясь защититься, швырнул в него картонным стаканчиком с кофе.

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Никто из участников стычки не пострадал. Представитель управления парков и дикой природы штата Колорадо в связи с этим отметил, что посетители не должны приближаться к диким животным. Раздражать их и приставать к ним незаконно.

Ранее сообщалось, что в США лосиха затоптала фотографа, который пытался сфотографировать ее лосят. Эти животные обычно не агрессивны, но становятся слишком восприимчивы к чужакам, когда защищают свое потомство.

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