Мужчина спасся от оленя с помощью кофе

В США мужчина бросил кофе в оленя и попал на видео

В США мужчина разозлил оленя и спасся от него при помощи кофе. Об этом сообщает INFORMNY.com.

Житель штата Колорадо Мэтт Роэл стал свидетелем необычного конфликта с участием оленя-вапити на озере Эвергрин. Инцидент попал на видео. В ролике идущий по тропинке мужчина наткнулся на крупного самца и разозлился, что животное стоит у него на пути. Он начал кричать на вапити и разозлил его. Когда олень бросился на мужчину, тот, пытаясь защититься, швырнул в него картонным стаканчиком с кофе.

Никто из участников стычки не пострадал. Представитель управления парков и дикой природы штата Колорадо в связи с этим отметил, что посетители не должны приближаться к диким животным. Раздражать их и приставать к ним незаконно.

Ранее сообщалось, что в США лосиха затоптала фотографа, который пытался сфотографировать ее лосят. Эти животные обычно не агрессивны, но становятся слишком восприимчивы к чужакам, когда защищают свое потомство.