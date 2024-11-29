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14:50, 29 ноября 2024Экономика

Мужчина захотел избавиться от квартиры и лишился десятков тысяч рублей

Житель Херсонской области попытался продать квартиру и лишился 20 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Херсонской области попытался продать свою квартиру и лишился 20 тысяч рублей, наткнувшись на мошенников. Об этом сообщает «Таврия» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Мужчина разместил объявление о продаже на соответствующем сайте. Вскоре с ним связалась якобы потенциальная покупательница и предложила перевести залог на его счет. Собственник предоставил ей необходимые для перевода средств данные, а после обнаружил, что с карты пропали деньги.

Продавец связался с мошенницей и та призналась, что обманула его. После этого женщина перестала выходить на контакт. Мужчина обратился в полицию. Правоохранители пытаются установить личность аферистки, возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее россиянам назвал популярные схемы жилищных аферистов. По словам эксперта по недвижимости Санкт-Петербурга Веры Гепнер, чаще всего сценарий с обманом собственника квартиры строится вокруг помощи «следствию».

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