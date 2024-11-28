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22:14, 28 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали популярные схемы жилищных аферистов

Эксперт Гепнер: зачастую аферы с жильем строятся вокруг помощи следствию
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Чаще всего сценарий с обманом квартировладельца строится вокруг помощи «следствию». Популярные схемы жилищных аферистов «Агентству потребительской информации» назвала эксперт по недвижимости Санкт-Петербурга Вера Гепнер.

Самый большой улов мошенникам приносит схема с попыткой захвата квартиры. Собственнику сообщают, что на его жилье посягнули неизвестные. Затем жертве предлагают помочь правоохранителям в поимке преступников и осуществить фиктивную продажу. В действительности же сделка оказывается настоящей: выручка безвозвратно попадает к злоумышленникам, а человек остается без дома.

Пострадать от действий мошенников могут и покупатели. К примеру, уже после продажи объекта недобросовестный владелец может обратиться в полицию и заявить, что подписал договор по принуждению. При таких обстоятельствах суд признает сделку недействительной и возвращает квартиру продавцу. Выгода афериста заключается в том, что оплата проводилась наличными либо в договоре указывалась заниженная цена квартиры. В этом случае покупатель не может доказать в суде, в какую сумму ему обошлась покупка, и остается ни с чем.

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Учитывая это, Гепнер советует досконально проверять документы на собственность перед подписанием договора. Всю подноготную прояснит выписка из ЕГРН. К тому же сделку следует проводить под присмотром профессионала — ее безопасность и юридическую прозрачность обеспечит риелтор.

Кроме того, махинаторы могут осуществлять сделки с чужим жильем, получая доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Обезопасить свое имущество от аферистов можно, запретив проводить любые операции с недвижимостью без вашего присутствия. Соответствующее заявление можно подать в Росреестр. Эксперт советует регулярно проверять данные о своем жилье на сайте ведомства, чтобы вовремя отследить мошеннические действия.

Ранее россиянам перечислили, что необходимо проверять в документах на квартиру перед ее покупкой. Помимо прочего, следует проверить, на каком основании был приобретен объект. Это может быть договор купли-продажи, приватизация, подарок или наследство. Также рекомендуется узнать, как давно жилплощадь была оформлена в собственность.

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