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19:05, 8 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о юридических рисках при покупке квартиры

«Этажи»: выписку из ЕГРН с данными о квартировладельце поможет получить нотариус
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При заказе выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицом Росреестр больше не раскрывает данные квартировладельца. Как защитить себя при сделках с жильем, порталу NGS.RU рассказал специалист по недвижимости компании «Этажи» Роман Петренко.

Перед покупкой жилья крайне важно просмотреть документы, подтверждающие право собственности. На сделку не стоит соглашаться, не проверив справку о регистрации недвижимости. Также необходимо взглянуть на выписку из ЕГРН с полным указанием сведений о правообладателе. Если ее не закажет хозяин, вместе с ним можно обратиться к нотариусу, советует эксперт.

В документе следует проверить, на каком основании был приобретен объект. Это может быть договор купли-продажи, приватизация, подарок или наследство. Два последних случая рискованны тем, что право приобретения могут оспорить родственники или другие наследники. Также рекомендуется узнать, как давно жилплощадь была оформлена в собственность.

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Покупателю также нужно удостовериться в том, не наложено ли на квартиру обременение. Если недвижимость была куплена в браке, на ее продажу должно иметься разрешение супруга. Если состоялся развод, с продавца следует спросить судебное решение о разделе имущества. В то же время, если квартира была подарена или передана по наследству, разрешение не потребуется, напоминает Петренко. Если с жилплощади не сняты обременения, сделку могут признать недействительной. Такой исход возможен, если она была куплена, пока собственник проходил процедуру банкротства. Нельзя забывать и об ипотеке, если на момент продажи она все еще не погашена. Для этого не помешает спросить выписки из банка.

Кроме того, важно убедиться в том, что стоимость квартиры, указанная в договоре купли-продажи, не занижена. Владелец может указать ложную сумму ради того, чтобы уплатить меньший налог со сделки. Если этот факт вскроется, сделка может быть признана недействительной. При этом покупателю вернут лишь ту сумму, которая была указана в бумагах, то есть заниженную, предупреждает собеседник портала.

Подводные камни могут скрыться и в перепланировке. Работы должны были быть проведены по согласованию без воздействия на несущие конструкции. Заключая сделку, следует взглянуть на документы продавца, также необходимо проверить на подлинность все документы на квартиру — с каждым годом мошенники подходят к их фальсификации все с большим мастерством.

Ранее россиянам рассказали, как дороже продать жилье. Проводя сделку в сжатые сроки, если риск упустить того покупателя, кто посчитает выставленную цену справедливой.

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