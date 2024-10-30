Россиянам дали советы по выгодной продаже квартиры

Экономист Коваленко: сжатые сроки мешают выгодно продать жилье

В сжатые сроки продать жилье с выгодой труднее. Как провести удачную сделку, «Газете.Ru» объяснил доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Спешка мешает дождаться того покупателя, кто готов заплатить за квартиру его реальную стоимость. Поэтому, рассчитывая на продажу без торга, стоит набраться терпения. Помимо этого, Коваленко обращает внимание на транспортную доступность жилья. Близость к станциям метро и автобусным остановкам существенно поднимает ценник. Недвижимость автоматически дорожает, если вблизи располагаются подземный паркинг, кладовые или парковочные комплексы. Также стоимость можно повысить за счет продажи объекта вместе с мебелью и техникой.

Продажа квартиры в нынешних условиях — не самый удачный вариант, по мнению Коваленко. Сегодня эксперт советует делать выбор в пользу аренды. Позднее, когда ключевая ставка снизится, жилплощадь можно будет продать, но сейчас выгоднее сдать объект в наем.

Ранее аналогичную рекомендацию дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Как пояснила специалист, в данный момент большая часть сделок совершается с применением ипотеки, которая стала менее доступной, а льготные программы практически не распространяются на «вторичку». Поэтому собственникам приходится занижать цену лота, причем необоснованно.